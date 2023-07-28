В Барнауле появится автобусное предприятие и готовится закупка 41 автобуса

Фото: Виталий Барабаш

На прошедшем накануне совещании ключевой вопрос касался организации работы автобусов, которые закупят для города Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по вопросу создания муниципального автобусного предприятия в городе, сообщили в пресс-службе мэрии.

В нем приняли участие его заместитель по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник управления по транспорту Дмитрий Коровин, председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич, руководители профильных комитетов города, а также представители МУП “Горэлектротранс”.

Напомним, по поручению президента на обновление пассажирского транспорта регионам разрешено предоставлять кредиты на срок до 15 лет по ставке 3% годовых с правом досрочного погашения. Этой возможностью решено воспользоваться в Барнауле.

Как сообщил Дмитрий Коровин, губернатор Алтайского края Виктор Томенко также подписал заявку на получение специального кредита в размере 800 млн рублей. Из них 684,7 млн рублей пойдут на приобретение 41 автобуса большой вместимости для Барнаула.

Расчет средств был сделан исходя из общей численности заявок от всех регионов. В настоящее время готовится соглашение между Алтайским краем и Минстроем РФ на выделение соответствующих средств, которые поступят в бюджет региона уже в августе.

Какие автобусы закупят

О том, какие автобусы планируется закупить для Барнаула, как будет организована их работа и что предстоит сделать для создания предприятия по их обслуживанию, рассказал Антон Шеломенцев.

В частности, профильным комитетом уже разрабатывается техническое задание на поставку автобусов большого класса вместимостью более 100 пассажиров. При этом они должны быть российского производства.

Кроме того, автобусы должны быть с низким полом, отопительной системой увеличенной мощности и системой кондиционирования салона. Будут учтены и другие важные технические характеристики.

Что известно о будущем автобусном предприятии 14 июля, 7:51 Новое движение. В Барнауле апгрейдят транспорт и создают производство трамваев

В краевой столице в настоящее время проводится масштабная работа, направленная на модернизацию системы общественного транспорта

Антон Шеломенцев представил расчеты создания и обслуживания автобусного предприятия с учетом количества подвижных единиц муниципального транспорта. Дополнительно предстоит проработать вопрос его организационно-правовой формы.

Для реализации рассматриваемых задач разработана дорожная карта мероприятий по организации автобусных перевозок. Согласно установленным федеральным ведомством срокам, приобрести автобусы регионы должны до 1 февраля 2024 года.

“Сегодня транспортная отрасль переживает практически исторический момент. Благодаря поддержке Правительства края для города закуплено 10 новых трамваев, ожидается поставка 40 автобусов. Такого комплексного обновления транспорта за счет бюджетных средств еще не было. Безусловно, это должно положительно повлиять на комфортное передвижение горожан и улучшение в целом транспортной отрасли. Вопрос очень важный для города, поэтому каждый этап создания предприятия и связанные с этим мероприятия, необходимо держать на особом контроле, регулярно организовывать рабочие совещания и выполнить обязательства в установленные сроки“, – поручил глава города Вячеслав Франк.

Напомним, ранее вопрос создания муниципального автобусного предприятия уже прорабатывался профильными комитетами. В частности, в городе начали формировать штат, определять площадки для автопарка, проводить расчеты по созданию автоколонны на базе МУП “Горэлектротранс“.