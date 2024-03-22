Традиционно работники сферы жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения отмечают свой профессиональный праздник в третье воскресенье марта.

Торжественное мероприятие в честь такого события состоялось сегодня во Дворце культуры города Барнаула. Здесь чествовали сотрудников коммунальных служб, бытового обслуживания населения, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также специалистов, занимающихся озеленением и благоустройством территории города.

Среди гостей мероприятия также были сотрудники предприятий по ремонту, пошиву одежды и обуви, химчистке, изготовлению и ремонту мебели и техники, оказывающие услуги фотоателье, работники парикмахерских, служб проката и других направлений бытового обслуживания.

С поздравлениями и словами благодарности в адрес работников ЖКХ и предприятий бытового обслуживания выступили начальник управления правового и документационного обеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Виталий Голубев, заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин, заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун, заместитель председателя Алтайской краевой общественной организации Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения Алена Фатеева.

Виталий Голубев:

«Поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша работа очень достойная и необходимая. Благодаря ей жители нашего города имеют свет, тепло и уют в доме. Спасибо вам большое за постоянный труд. Желаю здоровья, благополучия, успехов во всех ваших делах!»

«Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из самых непростых и важных сфер деятельности. Несмотря на это, вы неустанно трудитесь на благо горожан, обеспечиваете чистоту на улицах, во дворах, подъездах многоквартирных домов, подачу воды, тепла и света в квартиры людей. Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю эффективной трудовой деятельности, оптимизма и удачи. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!» – отметил Сергей Татьянин.

Сергей Рябчун поздравил участников мероприятия с профессиональным праздником:

«Спасибо вам за каждодневный труд, за ваш профессионализм и ответственное отношение к жителям нашего города. Я желаю вам получать удовольствие и радость от проделанной работы, чтобы ваш труд оставался востребованным барнаульцами. Всем вам крепкого здоровья, стабильности и благополучия».

От Алтайской краевой общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения работников поздравила заместитель председателя Алена Фатеева:

«ЖКХ – это незаменимая сфера, в которой люди нуждаются больше всего. Благодаря вам в наших дома светло и уютно. Очищенная и качественная питьевая вода подается бесперебойно. Примите слова благодарности за ваш ежедневный, нелегкий, порой не заметный, но очень необходимый для людей труд. От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и профессионализма, безаварийной работы, а также мира и добра».

Всего от Алтайского краевого Законодательного Собрания, Правительства Алтайского края, администрации города Барнаула получили награды 56 профессионалов и мастеров своего дела.

Среди награжденных:

Лариса Чен, бухгалтер-экономист общества с ограниченной ответственностью УК «Поток», награждена Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания:

«Исполняя обязанности бухгалтера-экономиста, помогаю решать общие вопросы руководителям уже около десяти лет. Мы работаем с 28 многоквартирными домами. Стараемся сделать проживание людей комфортным».

Елена Литвиненко, техник-смотритель общества с ограниченной ответственностью «Жилищный участок №11», удостоена Благодарности главы города Барнаула:

«Эту должность я занимаю уже больше десяти лет, – рассказывает Елена. – Самое главное в моей работе – общение с людьми. Нравится помогать людям наводить чистоту во дворах, следить за санитарным состояние подъездов, кровельных покрытий многоквартирных домов, подвальных помещений. Подняться на крышу девятиэтажного дома, увидеть свой чистый аккуратный район – это романтика. Приятно видеть ухоженные и чистые дворы, оказывать помощь и радовать жителей».

Алексей Тахтаров, инженер общества с ограниченной ответственностью «Простор», награжден Почетной грамотой администрации города Барнаула:

«Я начинал работать в этой сфере еще 2005 году, потом был перерыв, но жизнь вновь привела меня в управляющую компанию, – поделился Алексей. – Работа эта для меня довольно интересная. Самое главное – это общение и знакомство со многими людьми. Также хочу отметить, что в нашей сфере появляются новые технологии, новые возможности в работе и новое оборудование. Это позволяет нам развиваться и получать благодарность жителей».

Праздничное настроение и яркие эмоции присутствующим подарили лучшие вокальные и хореографические коллективы города Барнаула.

Взято отсюда