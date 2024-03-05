В администрации города создана контактная группа и штаб по оказанию помощи таким семьям, работает комиссия, в постоянном режиме рассматривающая поступающие обращения. Особое внимание уделяется детям наших воинов. Дети бесплатно посещают детские сады, а ученики – получают питание в школах. В преддверии Нового года дети мобилизованных участников СВО получили подарки от администрации города и Барнаульской городской Думы. Для организации досуга детей приглашают на экскурсии, концерты, театральные представления, другие культурные мероприятия.

В городе выстроена система, позволяющая оказывать необходимую помощь семьям наших бойцов. В этой работе принимают участие общественники, предприниматели, депутаты, органы власти, неравнодушные граждане.

Глава города Вячеслав Франк:

«Низкий поклон Совету женщин за чуткую заботу и внимание к нашим бойцам, барнаульским семьям и жителям новых российских территорий. Большое спасибо Общественной палате, новый состав которой активно включился в решение городских вопросов. Искренняя благодарность руководителям конфессий и национально-культурных объединений. В том, что в Барнауле царят мир и взаимопонимание – ваша огромная заслуга».

Взято отсюда