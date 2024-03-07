Сегодня, 7 марта, около 700 жительниц города приняли поздравления с наступающим Международным женским днем в ДК города Барнаула.

Гостями концерта стали жены, матери мобилизованных на СВО, актив Совета женщин при главе города Барнаула, женщины Общественной Палаты города Барнаула, представительницы филиала фонда «Защитники Отечества» Алтайского края, предприниматели, руководители и сотрудники общественных организаций города и края, представители территориальных органов самоуправления, оказывающие гуманитарную помощь СВО, депутаты Барнаульской городской Думы, сотрудницы силовых структур и другие.

Всех присутствующих в зале женщин поздравил глава города Вячеслав Франк.

«Дорогие, любимые, уважаемые женщины! Мне сегодня выпала большая честь поздравить вас с праздником от имени администрации города, депутатов Барнаульской городской Думы, от имени всех мужчин города Барнаула. Мы вас очень любим, очень вами гордимся. Желаю чтобы в ваших семьях всегда царили любовь и радость. Всего вам самого хорошего, низкий вам поклон. С праздником!»

Так же Вячеслав Франк выразил искренние слова благодарности и восхищения за женское неравнодушие, поддержку, заботу, вклад в развитие краевой столицы и пожелал счастья, крепкого здоровья и благополучия.

Также с поздравлениями для милых дам выступили председатель Правления Алтайской краевой организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Евгений Бадулин, председатель Алтайской краевой общественной организации участников специальной военной операции «НАКАТ», член городской комиссии по оказанию помощи семьям участников специальной военной операции Александр Ельников, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Владимир Мидонов, председатель Правления Алтайского краевого Союза общественных организаций ветеранов Чечни Алексей Сычев.

Концертная программа состоит из ярких вокальных и хореографических номеров, для гостей выступили известные барнаульские коллективы: ансамбль народной песни «Вечерки», духовой оркестр «Ритм Бэнд», театр танца «Иван да Марья», шоу-балет «Гранат», вокальная студия «Фантазия», цирковая студия «Арлекино», ансамбль народного танца «Молодость Сибири», вокальная студия «Фантазия» и другие.

В завершение праздника от администрации города Барнаула женщинам подарили цветы.

Взято отсюда