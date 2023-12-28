По традиции накануне Нового года в администрации города прошла праздничная встреча с членами Общественной палаты города Барнаула и Совета женщин при главе города Барнаула, руководителями религиозных и национально-культурных объединений, представителями городской общественной организации «Народная дружина «Барнаульская».

От имени главы города Вячеслава Франка к присутствующим обратилась заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк:

«Дорогие друзья! Барнаул завершает 2023 год с достойными результатами. Строятся и ремонтируются дороги, возводятся новые детские сады, школы, преображаются зеленые парки. И в этом заслуга каждого из вас. Благодаря нашим общим усилиям краевая столица становится уютнее и комфортнее».

Оксана Финк отметила важнейшие события городской жизни. Открыто движение по новому путепроводу на проспекте Ленина. Зажжен Вечный огонь на Мемориале Славы. В этом историческом для Барнаула событии приняли участие и представители общественных объединений.

Все наиболее важные для барнаульцев решения администрация города неизменно принимает с участием Общественной палаты. Совместно с Советом женщин при главе города Барнаула, предпринимательским сообществом и неравнодушными жителями оказывается поддержка участникам специальной военной операции, их семьям и подшефному Славяносербскому району ЛНР. Из Барнаула в 2023 году направлено более 130 тонн гуманитарного груза.

2024 год объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи. В Барнауле огромный вклад в сохранение семейных ценностей и традиций делают представители национально-культурных объединений и конфессий.

Общественный порядок в городе обеспечивается с участием народной дружины «Барнаульская». Дружинники неизменно являются участниками культурно-массовых мероприятий на территории города.

«Примите самые теплые, искренние поздравления с наступающим Новым годом от главы города Вячеслава Генриховича Франка. Пожелания крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия», – сказала Оксана Финк.

Также с наступающими праздниками присутствующих поздравил председатель Общественной палаты города Барнаула Борис Черниченко:

«В Новый год все люди, независимо от возраста, верят в чудеса и добрые перемены. Но мы понимаем, что будущее зависит только от нас, от наших общих усилий и стараний. Желаю всем сил и энергии, веры в то, что сообща мы сделаем наш город еще лучше. Счастья, здоровья! С Новым годом!».

Для Совета женщин 2023 год проходил под эгидой благотворительности, поддержки семьи, материнства и детства:

«Мы провели нашу традиционную акцию «Соберем ребенка в школу», мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей, новогодние праздники для детей, прибывших из новых территорий, и другие. Особенно отмечу наше участие и участие горожан в помощи нашим военнослужащим, их семьям. Кроме того, мы оказываем адресную помощь учащимся Славяносербской средней школы», – рассказала Валентина Косинова, председатель Совета женщин.

Она поблагодарила администрацию города Барнаула, Барнаульскую городскую Думу и все общественные объединения за помощь и поддержку в реализации общественных инициатив; пожелала всем уверенности в своих силах, здоровья и благополучия.

Взято отсюда