В новогодние и рождественские праздники в рамках Декады на территории города состоялось 32 спортивных мероприятия. Среди них проект «Стань фигуристом за 7 дней», семейные соревнования «Всей семьей на старт», соревнования по футболу, хоккею, баскетболу, спортивному ориентированию и другие.

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В новогодние и рождественские праздники на территории города Барнаула для жителей и гостей города работали 78 зимних спортивных объектов, в том числе 18 катков, 32 хоккейные коробки, 11 лыжных баз для массового обслуживания населения, 8 лыжных трасс в черте города. Катки и лыжные базы осуществляли прокат спортивного инвентаря.

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В рамках реализации проекта «Народная лыжня» для удобства населения в черте города были подготовлены лыжные трассы в парках «Изумрудный», «Юбилейный», в сквере Целинников, поселках Научный городок и Новосиликатный, в лесополосе по улице Солнечная Поляна, в рабочем поселке Южный на стадионе «Рубин». Кроме этого проложена «Лыжня здоровья» протяженностью 25 км.

Взято отсюда