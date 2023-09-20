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В Барнауле состоится передача найденной два года назад медали сержанта Смирнова - ГОРНЯК22
20.09.2023

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В Барнауле состоится передача найденной два года назад медали сержанта Смирнова

ГОРНЯК2201 mins

Спустя 80 лет утерянная медаль «За боевые заслуги» вернётся в семью ветерана Великой Отечественной войны.

Семейную реликвию передадут внукам сержанта Ивана Кузьмича Смирнова. Ради этого они приехали на Алтай из Омска. Медаль была найдена два года назад в Ленинском районе Барнаула. Она имеет индивидуальный номер. В ходе идентификации награды выяснилось, что предпоследняя цифра кем-то перебита. Тогда волонтёры обратились к экспертам криминалистического центра краевой столицы. Они и восстановили настоящий номер медали. С помощью архива в Московской области удалось выяснить имя награждённого и найти его родственников. Они рассказали, что Иван Кузьмич потерял полевую сумку со всеми наградами ещё в годы войны на поле боя. За проявленное мужество он был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией». Сегодня одну из когда-то утерянных им медалей передадут его внукам.

Анастасия Соловьёва

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