В Барнауле выполнено 50% работ по ремонту сельских дорог и дорог частного сектора

Работы ведутся подрядной организацией ООО «Мостик», которая за текущий сезон заасфальтирует 20 участков.

28 июля работы по укладке асфальта завершаются по улице Квартал 953А (от проходной здания №73 по проспекту до конца бетонного ограждения). С учетом этого объекта дорожное полотно обновлено на 10 участках, что составляет половину от общего объема работ, предусмотренных на этот год. Так, отремонтированы все запланированные участки Железнодорожного района.

Работы также завершены на участках дорог по улицам Приречной, Полевой, Придорожной, Рябиновой и Промышленной в п.Центральном (от ул.Мира до ул.Советской, далее по ул.Советской до пер.Детства). Параллельно ведется подготовка на улицах Краевая (от дома №90 до дома №111), Озерная (от улицы Эмилии Алексеевой до улицы Логовской), Петербургская в селе Власиха (от улицы Берестовой до улицы Парадной), Приобская и Депутатская. #Барнаул #дорожноехозяйство