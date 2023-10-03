В Барнауле участников программы бесплатной догазификации обвинили в неосновательном обогащении

Теперь семья должна заплатить около 300 тысяч рублей за то, что газовщики врезались в «чужую» газовую трубу.

В прошлом году семья Ларисы Акимовой подала заявку на участие в программе социальной догазификации: когда голубое топливо бесплатно подводят до границы земельного участка. Исполнителем работ стала барнаульская фирма «Сибгаз-Эксплуатация». Уже к осени прошлого года Акимовы – у них два дома на участке – отапливались газом. Но всего через пару месяцев Борис Рязанцев, у которого по соседству жилой дом и магазин, подал иск в суд за то, что новых потребителей незаконно подключили к его газовой трубе.

В этом году он подал на «Сибгаз-Эксплуатацию» в суд, они вели прения, к нам вообще никаких претензий не было. Судья даже сказала: если вам больше нечего добавить, вы можете больше на суд не ходить. Но я ходила, просто интересно было, чем закончится суд.

Лариса Акимова , жительница пос. Южный

Изначально газопровод здесь, на Южном, строил кооператив «Пономаревский»: люди объединились, скинулись и протянули трубы за свой счёт. Борис Рязанцев рассказал: в 2020-м он тоже решил газифицировать своё домовладение. Заплатил «Пономаревскому» 150 тысяч рублей за то, чтобы присоединиться к его сетям. И потратил ещё 457 тысяч, чтобы протянуть трубу к своему участку. В одиночку. Говорит, предлагал всем соседям вложиться – ни один не согласился. И тот факт, что теперь к его газопроводу подключают соседей-абонентов бесплатно и без спроса, мужчина считает несправедливым. Потому и потребовал в суде взыскать сумму неосновательного обогащения с исполнителя работ – «Сибгаз-Эксплуатации». В «Сибгаз-Эксплуатации» вместо комментария предоставили отзыв на исковое заявление. Из него следует: отказать участнику догазификации в подключении можно лишь в случае, если в населённом пункте вообще нет газораспределительных сетей. Подключить домовладения Акимовых можно было только от уже построенного Рязанцевым газопровода. Проложить отдельный невозможно из-за отсутствия «свободного коридора». Согласие «Сибгаз-Эксплуатация» спросила у… кооператива «Пономаревский», считая его собственником сетей. Действительно, суд указал, что право собственности на свою газовую трубу в 142 метра сосед Акимовых Борис Рязанцев оформил уже в ходе процесса. Так что нет оснований что-либо взыскивать с газовщиков. Но ведь за подключение к чужой трубе кто-то должен ответить? Вот так Акимовы оказались без вины виноватыми. И теперь должны выплатить соседу, Борису Рязанцеву, почти 300 тысяч рублей неосновательного обогащения. Вот тебе и бесплатный газ до границ земельного участка. К сожалению, с момента старта программы догазификации не решена главная проблема – основного абонента. Это лица, которые в своё время тянули сети по улицам за свой счёт, не дождавшись бесплатного газа. И теперь они требуют плату за врезку новых абонентов в их сети. По нашим данным, в Барнауле за подключение к частным трубам просят уже до 250 тысяч рублей. С другой стороны, участникам программы догазификации обещан бесплатный газ до ворот. Суды пытаются разрешить споры. Но вот такое решение как по Акимовым, когда подключение к чужой трубе признано неосновательным обогащением, это что-то новое.

Татьяна Долгова

Взято отсюда

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