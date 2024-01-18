Сегодня, 18 января, строительную площадку Крещенского городка посетил заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов.

В выездном совещании также приняли участие председатель комитета по благоустройству Пётр Воронков, начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» Владимир Драчев, представители профильных комитетов, руководитель МБУ «Благоустройство и озеленение» Сергей Бовкун.

Напомним, 19 января в городе будет организовано две иордани для омовения – на озере «Пионерское» в поселке Борзовая Заимка, а также на реке Оби, где организован Крещенский городок и пройдут все основные мероприятия.

По информации председателя комитета по благоустройству Петра Воронкова, подрядной организацией совместно с МБУ «Благоустройство и озеленение» на площадке в районе речного вокзала завершаются работы по возведению иордани, строительству снежной часовни, устройству опоры и ледяного креста, художественному оформлению городка. Для обеспечения безопасного погружения место купания расчищено и обустроены мостки.

«Завтра, в день праздника, на территории обеих купелей будут дежурить спасатели, наряды полиции, водолазы, пожарные, патрули ГИБДД. Медицинское обеспечение будет организовано по вызовам в приоритетном порядке», – сообщил начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» Владимир Драчев.

Также он отметил, что специалистами главного Управления МЧС России по Алтайскому краю были выполнены замеры толщины льда на реке Оби. Установлено, что толщина составила около 45 см, что позволяет одновременное присутствие на льду порядка 50 человек. Специалистами Роспотребнадзор был выполнен забор проб воды в реке, все пробы соответствуют санитарным нормам. Однако вода с открытых водоёмов предназначена только для омовения, а не для питья.

«Цель сегодняшнего выезда – подвести итоги готовности к проведению в Барнауле праздника Крещения. Работа проделана достаточно большая и сегодня к вечеру строительство Крещенского городка будет завершено. Завтра дополнительно будут подготовлены раздевалки для переодевания и обогрева посетителей праздника. Все задействованные службы готовы к организации мероприятия», – отметил заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов.

Напомним, крестный ход начнется в 11 утра, после окончания утренней службы в храмах, соборах и церквях города. Маршрут крестного хода следующий: от Знаменского монастыря (улица Большая Олонская, 26) по улице Большой Олонской до улицы Мамонтова, далее по проезжей части улицы Мамонтова до проспекта Ленина с выходом на территорию площади Баварина, затем по проезжей части с выходом на территорию Речного вокзала.

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