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В барнаульском музее военной истории откроют экспозицию, посвященную СВО

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Реконструкцию приурочили к юбилею победы в Великой Отечественной войне

В барнаульском музее военной истории откроют экспозицию, посвященную СВО

В 2024 году в барнаульском музее военной истории откроют выставку, посвященную СВО. Сейчас в здании идет реконструкция — новая экспозиция появится к ее завершению, пишет губернатор Томенко в своем телеграм-канале.

— В настоящее время в самом здании Музея ведется масштабная реконструкция. Объект, как и ожидалось, оказался крайне сложным. Требуется постоянное внимание со стороны руководства края, — уточняет губернатор.

Реконструкцию музея приурочили к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Правда, работы пообещали завершить в 2024 году, а юбилей — в 2025-м.

Ремонт здания начался в ноябре 2022 года. Тогда «Амик» писал, что масштабная реконструкция завершится в июне 2023-го. На момент 18 января 2024-го реальная дата окончания ремонта неизвестна. О том, что обновление музея приурочат к юбилею победы, Томенко заявил только после срыва первоначального срока.

Обновление музея обойдется краевому бюджету в 237 миллионов рублей.

Взято Источник
18.01.2024

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