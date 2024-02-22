Глава Центрального района Барнаула Максим Сабына сегодня, 21 февраля, представил отчет об итогах работы администрации в 2023 году. На итоговом совещании присутствовали представители предприятий промышленности и потребительского рынка, жилищно-коммунальной сферы, педагоги, врачи, общественники. Также участие приняли председатель Правительства Алтайского края – руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь, заместитель председателя постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по правовой политике и местному самоуправлению Максим Кочев.

В начале своего ежегодного доклада Максим Сабына отметил, что в 2023 году наша работа строилась на основе приоритетов определенных Посланием Президента России, реализации краевых и городских программ:

«Благодаря приоритетному проекту «Социальной догазификации» в строительство газовых сетей Центрального района направлено свыше полумиллиарда финансовых вложений. За счет средств Федерального оператора построено около 70 км сетей, на природный газ переведено 1090 домовладений. Реализуются комплексные проекты газификации микрорайонов Затон, Кирова, села Лебяжье, поселка Центральный. В планах на 2024 год – еще свыше 700 объектов».

Говоря об экономике Максим Сабына, отметил позитивные тенденции роста: «По итогам 9 месяцев 2023 года вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников привлечено более 9 млрд. рублей инвестиционных вложений, а это 1/3 общегородского объема».

По словам Максима Сабыны, значительный объём изменений произошёл в сфере благоустройства: «В рамках, инициированного Президентом России проекта «Формирование комфортной городской среды», завершена долгожданная реконструкция парка культуры и отдыха «Центральный». Объем средств федерального бюджета превысил 100 млн рублей».

В 2023 году впервые в районе на принципах муниципально-частного партнерства реализован проект комплексного благоустройства сквера на улице Приречной. С инициативой реновации зеленной зоны вышел фонд греко-римской борьбы имени Кишицкого, его поддержали проектный институт «Алтайгражданпроект» и строительные компании «СЕЛФ», «Жилищная инициатива».

По словам Максима Сабыны, новым инструментом в модернизации районного хозяйства стали – инфраструктурные бюджетные кредиты:

«Значительные средства из федерального и краевого бюджетов направлены на строительство трехуровневой развязки на Змеиногорском тракте и строительство водопроводных и канализационных сетей в поселке Южном. Общий объем инвестиций составил около 4 млрд.рублей. В отчётном году для снижения аварийности и износа сетей тепло и водоснабжающими компаниями значительно увеличены объемы ремонтных работ. В рамках производственных и инвестиционных программ в жилищно-коммунальное хозяйство района направлено свыше 1,5 млрд рублей финансовых вложений»

Максим Сабына, на ежедневном контроле – водоснабжение района: «Несмотря на принимаемые меры в пригородной территории остается острой проблема – повышение качества водоснабжения. В отчетном году Барнаульским Водоканалом завершаются работы по модернизации двух водозаборов в микрорайоне Затон с устройством станции водоочитски, пробурены новые скважины в Лебяжье и поселке Центральный».

Ведется проектирование водозаборов в поселке Центральный и микрорайоне Сибирская Долина. В планах на 2024 год капитальный ремонт артезианских водозаборов в поселках Южный и Плодопитомник.

Приоритетным направлением в нашей работе – является реализация национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках которого за 4 года расселен 41 аварийный многоквартирный дом, в том числе половина из них снесены в отчетном году». На территории Центрального района расположено еще 42 дома, признанных аварийными после 1 января 2017 года и не вошедшими в федеральную программу. В них проживает 416 человек. В настоящее время только за счет средств городского бюджета в 2024 году запланирован снос 10 объектов.

Как сообщил глава района на годовом отчете, с июня 2023 года по поручению Президента страны Владимира Путина создан и функционирует государственный Фонд «Защитники Отечества»: «Этот институт уже оказывает реальную помощь участникам военных действий. С нашей стороны ему будет оказана всемерная поддержка».

Значительный вклад в поддержку участников специальной военной операции оказали депутаты, предприятия района, общественные организации и простые жители. На базе общественных приемных партии «Единая Россия» совместными усилиями собрано и отправлено на фронт более 14 тонн гуманитарной помощи. «Пожелаем нашим ребятам скорейшего возвращения домой! С победой!», – отметил глава района.

Особые слова благодарности Максим Сабына выразил общественникам и депутатам за активное участие в краевом и городском конкурсах проектов поддержки местных инициатив: «За 4 года в районе реализовано 25 проектов строительства дорог, линий освещения, детских и спортивных площадок на сумму 34 млн рублей. В текущем году планируется реализовать 20 проектов с объемом финансирования около 27 млн рублей. Почти 1/3 средств, выделенных из городского бюджета на эти цели направлены на конкурсной основе в Центральный район».

Подводя итог Максим Сабына напомнил, что 2024 год объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным – Годом семьи: «Это важное событие для нашей страны, еще один шаг на пути к укреплению семейных ценностей. Крепкая семья – это залог стабильности и процветания общества и государства».

Председатель ТОС «Благодатное» Олег Сергеев поблагодарил администрации города Барнаула и Центрального района за продуктивное взаимодействия в сфере благоустройства: «Программы инициативного бюджетирования дают нам возможность горожанам принимать непосредственное участие в выборе приоритетных направлений благоустройства и развития инфраструктуры своего микрорайона и родного города. От лица инициативных жителей района могу с полной уверенностью сказать, что работа в данном направлении будет продолжаться. Жители могут инициировать проекты и участвовать в их воплощении».

После отчета главы района выступили с докладами председатель Правительства Алтайского края – руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь, заместитель председателя постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по правовой политике и местному самоуправлению Максим Кочев, депутат Барнаульской городской Думы VIII созыв Ирина Молчанова, директор гимназии №27 Ольга Бутенко.

В целом выступающие положительно оценили работу администрации за прошедший год. При подведении итогов работы администрации традиционно провели награждение за добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие территории.

Администрация Центрального района, Телефон: (3852) 63-16-30, E-mail: press@centr.barnaul-adm.ru

При использовании информации ссылка на официальный сайт города Барнаула обязательна

Взято отсюда