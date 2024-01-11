Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В феврале в Барнауле пройдёт конкурс профмастерства «Воспитатель года»

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В феврале в Барнауле пройдёт конкурс профмастерства «Воспитатель года»

В феврале в Барнауле пройдёт конкурс профмастерства «Воспитатель года»

Один из самых значимых конкурсов профессионального мастерства для педагогов дошкольного образования в этом году будет проходить с 16 по 22 февраля.

Конкурс направлен на поддержку и поощрение талантливых педагогов, распространение инновационного педагогического опыта воспитателей города, а также развитие профессионального мастерства педагогических работников.

Программа предусматривает различные конкурсные испытания: «Видеоролик «Визитная карточка», презентация опыта «Моя педагогическая находка», «Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастер – класс». А финалистам конкурса предстоит провести семинар для родителей и пройти «Профессиональный разговор».

Участники конкурса награждаются дипломами, победитель и лауреаты конкурса поощряются денежными премиями комитета. Кроме того, участники, лауреаты, победитель конкурса получают подарки и сувениры от профсоюза и партнёров конкурса.

Заявку на участие в конкурсе дошкольным работникам необходимо подать до 1 февраля. Заявки принимаются в формате word и pdf по электронной почте: kudriakovaea@mail.ru (Кудрякова Екатерина Александровна, методист по дошкольным образовательным организациям МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»).

С Положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

В Барнауле пропал подросток в черной вязаной шапке

11.01.2024

 Новости Барнаул

Без бумажки даже лучше. Как будут работать новые электронные медкарты в алтайских больницах

11.01.2024

 Образование

В Барнауле пропал подросток в черной вязаной шапке

11.01.2024

 Образование

Без бумажки даже лучше. Как будут работать новые электронные медкарты в алтайских больницах

11.01.2024

 Происшествия

Из-за непогоды перестали работать некоторые светофоры в Барнауле

11.01.2024

 Происшествия

Фуру сдуло ветром в кювет в Алтайском крае

11.01.2024

 Происшествия

В Алтайском крае задержали курьера, который обманул пожилую женщину

11.01.2024

 Происшествия

Легкий, но пьяный дебош на борту самолета устроил гендиректор российского аэропорта

11.01.2024

 Происшествия

Более сотни домов в Сибири остались без отопления: по дорогам растеклась горячая вода

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix