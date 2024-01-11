Один из самых значимых конкурсов профессионального мастерства для педагогов дошкольного образования в этом году будет проходить с 16 по 22 февраля.

Конкурс направлен на поддержку и поощрение талантливых педагогов, распространение инновационного педагогического опыта воспитателей города, а также развитие профессионального мастерства педагогических работников.

Программа предусматривает различные конкурсные испытания: «Видеоролик «Визитная карточка», презентация опыта «Моя педагогическая находка», «Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастер – класс». А финалистам конкурса предстоит провести семинар для родителей и пройти «Профессиональный разговор».

Участники конкурса награждаются дипломами, победитель и лауреаты конкурса поощряются денежными премиями комитета. Кроме того, участники, лауреаты, победитель конкурса получают подарки и сувениры от профсоюза и партнёров конкурса.

Заявку на участие в конкурсе дошкольным работникам необходимо подать до 1 февраля. Заявки принимаются в формате word и pdf по электронной почте: kudriakovaea@mail.ru (Кудрякова Екатерина Александровна, методист по дошкольным образовательным организациям МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»).

С Положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Взято отсюда