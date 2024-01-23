В отделе ЗАГС № 3 по городу Барнаулу золотой юбилей семейной жизни зарегистрировали супруги Вяткины Виктор Дмитриевич и Татьяна Михайловна.

Полувековая история семьи юбиляров началась в далеком 1973 году, когда они встречали Новый год в одной компании. Спустя год они торжественно зарегистрировали свой брак.

Любовь, вера и поддержка всегда помогали супругам побеждать большие трудности и бытовые мелочи. Становление каждого в профессии, воспитание дочерей, а сейчас внучки с внуком – всё и всегда они делают вместе.

Многое меняется в жизни, но семейные ценности – тепло, поддержка и любовь родных сердец, на которых держится все человечество, остаются неизменными! В семье юбиляров есть замечательная традиция. 6 января у Виктора Дмитриевича день рождения, но вся семья собирается 7 января, вместе готовят торт и пирожные.

Поздравить юбиляров пришли дети, внуки и близкие друзья. Также к поздравлениям присоединились заместитель главы администрации Ленинского района по социальным вопросам Татьяна Свиридова и директор Центра социального развития семьи, руководитель проекта «Погода в доме» Татьяна Подойма.

Для юбиляров выступили солисты ансамбля спортивного бального танца «Счастливый каблучок» Захар Карпенко и Оксана Сафронова и солистки студии эстрадного искусства «Гармония».

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