Очередные профилактические рейдовые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности прошли в краевом центре. Целью этой деятельности является сокращение количества пожаров в жилых домах, а также предотвращение гибели и травматизма людей. В составе профилактических групп были задействованы работники городского управления ГОЧС и администраций районов, сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

8 марта в целях недопущения гибели и травматизма людей на пожарах профилактическая группа в составе специалистов городского управления ГОЧС и дознавателя отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району провели рейд по профилактике пожарной безопасности. В беседах с жителями частных домовладений по улицам: 80-й Гвардейской дивизии, Главная, Станционная, Полярная, 1-й Полярный проезд участники рейда подробно разъяснили, как правильно эксплуатировать электрическое и газовое оборудование, как избежать перегрузки электросети и короткого замыкания, вручили и оставили в почтовых ящиках информационные памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб.

Профилактические противопожарные рейды в этот день также прошли:

– Октябрьский район: в частном секторе по улице 5-я Западная, 4-я Западная;

– Индустриальный район: в селе Власиха,

– Центральный район: в селе Лебяжье.

В ходе рейдов гражданам были разъяснены меры по соблюдению правил пожарной безопасности в период отопительного сезона.

Всего участники рейда провели 47 профилактических бесед, вручили 72 памятки о мерах пожарной безопасности с контактными данными экстренных служб.

Профилактические рейды нацелены на обучение граждан сознательному и ответственному отношению к вопросам безопасности жизнедеятельности. По мнению специалистов, большую часть пожаров в быту можно предотвратить, достаточно лишь соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

Основными причинами пожаров являются:

– неосторожное обращение с огнём;

– нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

– неисправность печей (дымоходов) и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

В целях предупреждения пожаров в жилье:

1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь – активные «соучастники» пожара.

2. Не курите на балконе и не бросайте окурки вниз.

3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

4. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».

5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.

6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы.

7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.

8. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.

9. При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения.

Городское управление ГОЧС призывает граждан быть предельно внимательными при обращении с огнем, неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, оперативно сообщать обо всех фактах возгорания в пожарную охрану по телефонам 01, (101 по сотовой связи) или 112.

Во избежание пожаров и гибели людей соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите свои жилища! Будьте осторожны с огнем!

Взято отсюда