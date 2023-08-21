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В Госдуме рассказали о новых инициативах, касающихся животных

редактор01 mins

Минприроды России поддержало идею ввести правила для заводчиков животных

Минприроды России поддержало законопроект, предполагающий, что правительство получит полномочия регулировать разведение животных заводчиками. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, то, как именно будет происходить контроль за этой деятельностью, пропишут в подзаконном акте. Кроме того, до конца августа в правительство планируют направить проект закона, который будет вводить ответственность за пропаганду жестокого обращения с животными. В случае его поддержки документ направят в Госдуму.

«Мы предлагаем ввести ответственность за демонстрацию насилия над животными и призывы к жестокому обращению с ними. Это не только так называемые треш-стримы, когда в социальных сетях, прямых эфирах издеваются над животными, но и догхантерские группы, где публикуют призывы к расправам над ними и рекомендации по изготовлению ядов, средств умерщвления животных. Штрафы мы предлагаем до 100 тыс. рублей. Может быть, еще будут корректировки, посмотрим», — рассказал депутат.

Напомним, что в конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым субъекты России смогут сами определять правила обращения с бездомными животными.

Накануне местный житель в Челябинске помыл свою собаку на автомойке, передавала «Общественная служба новостей».

Ранее в России запретили самовыгул животных.

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