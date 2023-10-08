В Госдуме отреагировали на предложение Кадырова отменить выборы президента

Избиратель во время голосования. Архивное фото

В Госдуме по-разному отреагировали на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отменить президентские выборы на период проведения СВО: депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил провести выборы в формате всенародного референдума, а председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина инициативу раскритиковала и сочла такое предложение желанием заявить о себе.

Ранее Рамзан Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента РФ из-за спецоперации или же провести их с одним кандидатом – Владимиром Путиным.

“Считаю, что выборы Президента могут проходить в формате всенародного референдума. В условиях СВО, на мой взгляд, это наиболее подходящий формат”, – заявил Хамзаев РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что существует подходящий пример из недавнего прошлого – голосование по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году. “Все прекрасно понимают, что в России один президент, который есть и, уверен, будет”, – отметил Хамзаев.

“Спецоперация идет уже год, это никак не повлияло на то, чтобы принять решение об отмене выборов в региональные парламенты, которые состоялись, выборы губернаторов, которые состоялись, поэтому мне кажется странным это предложение”, – в свою очередь, заявила РИА Новости Останина.

По словам Останиной, подобное предложение уже вносил глава партии “Справедливая Россия — За правду” Сергей Миронов, когда речь шла о выборах губернаторов и в законодательные собрания, однако оно не получило поддержки.

“Спецоперация у нас никак не мешает процессу формирования власти, поэтому и сейчас желание каким-то образом отметиться перед президентом, оно свойственно всем, так сказать, кто облечен властью, но каждый пытается по-своему”, – подчеркнула Останина.

Президентские выборы в России пройдут в 2024 году, в феврале президент России Владимир Путин заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.

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