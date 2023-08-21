В Госдуме рассказали о деятельности “Голоса”* по дискредитации выборов

Кабинка для голосования на избирательном участке. Архивное фото

Движение “Голос”* в преддверии выборов выпустило серию докладов, дискредитирующих избирательную кампанию, сообщил председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «”Мониторинговой группой Комиссии установлено, что в преддверии выборов (в России) признанное иноагентом движение “Голос”* выпустило серию докладов, дискредитирующих избирательную кампанию… Материалы содержат тенденциозные выводы о невозможности честных выборов в России, псевдоэкспертами в них критикуется российское избирательное законодательство, по надуманным основаниям ставится под сомнение процедура дистанционного электронного голосования”, – сообщил Пискарев журналистам.

Также, по его словам, за этими “экспертными измышлениями” стоит “солидная финансовая поддержка” и гранты из традиционных иностранных источников.

“Распространение материалов “Голоса”* скоординированно обеспечивается сеткой зарубежных медиапроектов, неправительственных организаций и иноагентов. Мониторинговой группа Комиссии ГД продолжает работу по выявлению и пресечению попыток из-за рубежа повлиять на ход и результаты выборов в России”, – отметил он.

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