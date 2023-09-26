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В Госдуме учредили медаль Станислава Говорухина

ГОРНЯК2201 минуты

Режиссер Станислав Говорухин (1936 — 2018). Архивное фото

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления об учреждении медали имени режиссера Станислава Говорухина.

В июне спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил учредить медаль Станислава Говорухина, которой будут награждаться за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, сообщала пресс-служба Госдумы.

“Медаль, которую мы сегодня учредили, имеет статус ведомственной награды Государственной Думы. Награждаться ею будут граждане Российской Федерации и иностранные граждане за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, патриотическом воспитании и международном сотрудничестве. Инициаторами награждения могут быть председатель Государственной Думы, фракции, комитеты, комиссии Госдумы, а решения о награждении будет принимать Совет Думы”, – сказал глава комиссии ГД по регламенту Виктор Пинский, представляя проект постановления, внесенный комиссией.

Парламентарий отметил, что Говорухин проработал в Государственной Думе более 20 лет. “Станислав Сергеевич Говорухин – выдающийся человек, наш коллега… возглавлял Комитет по культуре, был обладателем бесчисленного количества наград как актер, режиссер, сценарист, он внес огромный вклад в культурную, общественную и политическую жизнь нашей страны”, – сказал Пинский.

Ранее думская Комиссии по Регламенту утвердила дизайн награды с профилем Станислава Говорухина, сообщили в пресс-службе комиссии.

Взято отсюда
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