Сегодня, 21 февраля, в Индустриальном районе краевой столицы прошел отчет по итогам работы администрации в 2023 году и задачам на 2024 год.

Традиционно на итоговом совещании присутствовали представители предприятий промышленности и потребительского рынка, жилищно-коммунальной сферы, педагоги, врачи, общественники. Также участие приняли начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Николай Губерт, депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания, Барнаульской городской Думы.

Глава администрации Индустриального района Денис Летягин в своем докладе подчеркнул:

«Прошедший год для страны не стал легким и похожим на предыдущие. Увеличен вклад предприятий и организаций района в помощь при проведении специальной военной операции. В формировании гуманитарных грузов приняли участие более 100 предприятий района, ряд индивидуальных предпринимателей. Посильную помощь оказывали и неравнодушные граждане – территориальными общественными самоуправлениями, волонтерскими отрядами организована работа по плетению маскировочных сетей, пошиву одежды, вязанию теплых вещей».

Основные объемы строительства многоквартирных жилых домов сосредоточены на территории Индустриального района. В 2023 году введено в эксплуатацию 15 многоквартирных жилых домов, а это более 3 тысяч квартир, общей площадью более 164 тысяч квадратных метров. Застройка территории района ведется быстрыми темпами. Завершено строительство средней школы в микрорайоне «Спутник» и пристройки к школе №98 в с.Власиха. Продолжается строительство средней школы по улице Взлетной, 56, которую планируется ввести в эксплуатацию в июле 2024 года.

На территории района активно реализуется федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги России». Капитально отремонтировано дорожное полотно 5 улиц: Малахова, Радужной, Звездной, Гридасова, Просторной. Построена дорога по улице 65 лет Победы, от улицы Энтузиастов до ул. Сергея Семенова, в текущем году продолжится строительство на участке до Павловского тракта.

Лариса Лушакова, директор общества с ограниченной ответственностью «Эталон»:

«В районе продолжается ремонт дворов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-2025 годы, финансируемой в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Всего на территории района в 2023 году проведены работы по благоустройству 28 дворовых территорий, в числе 6 благоустроенных дворов находятся на обслуживании управляющей организации «Эталон».

В 2023 году завершено строительство новой современной поликлиники по улице Лазурной, 46.

Дмитрий Денисов, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №14:

«5 февраля поликлиника №14 приняла своих первых пациентов в новом здании. Запущен процесс увеличения перечня оказываемых видов медицинских услуг. К нам приходят новые специалисты, причем достаточно высокого уровня, имеющие статус кандидатов медицинских наук. Современное медицинское учреждение невозможно представить без благоустроенной территории рядом с ним. Возле поликлиники расширена парковка, обустроены светофоры, появилась альпийская горка, высажены яблони вдоль улицы Лазурной, установлены садово-парковые диваны.»

В 2023 году на территории Индустриального района реализовано 2 краевых проекта поддержки местных инициатив «Алтай предлагай!» на сумму 4,8 миллионов рублей и 10 инициативных проектов на сумму более 25,6 миллионов рублей. В 2024 году на территории района будет реализовано 13 инициативных проектов граждан на общую сумму более 25 миллионов рублей.

Татьяна Ниценко, председатель Совета территориального общественного самоуправления микрорайона «Урожайный»:

«В 2023 году 5 органов ТОС победили в конкурсе на соискание грантов администрации города среди некоммерческих организаций. В рамках реализации проектов приобретено спортивное оборудование и инвентарь, установлены уличные тренажеры, антивандальная информационная доска в микрорайоне Новосиликатный, проведены обучающие и познавательные экскурсии для детей и подростков. Общая сумма финансовой поддержки администрации города по 5 проектам составила более 500,00 тыс.руб.»

В выступлениях приняли участие начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Николай Губерт, член комитета по правовой политике и местному самоуправлению Алтайского краевого Законодательного Собрания Владимир Громов.

За многолетний ответственный труд, высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в социально-экономическое развитие Индустриального района в 2023 году почетные награды вручены двадцати выдающимся труженикам разных сфер деятельности.

Администрация Индустриального района, Телефон: (3852) 47-23-43, E-mail: pressa@ind.barnaul-adm.ru

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