Подробную информацию об этом получили клиенты Центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий от специалистов службы занятости. Участниками встречи стали 11 барнаульцев.

Их ознакомили с услугами и возможностями, которые сегодня государство предоставляет участникам СВО и членам их семей. За каждым человеком, обратившимся в Кадровый центр, закрепляется карьерный консультант, который и будет сопровождать его на протяжении всей работы. Он поможет выбрать профессию, подобрать варианты обучения при содействии службы занятости, составить резюме, подготовиться к собеседованию с работодателем, трудоустроиться.

Начальник отдела профессионального обучения и развития компетенций Любовь Кошелева рассказала участникам встречи о вариантах бесплатного обучения или повышения квалификации в рамках региональной программы содействия занятости и национального проекта «Демография».

– Кадровый центр г. Барнаул ведет активную работу с участниками СВО и членами их семей. Мы уже длительное время сотрудничаем с Фондом «Защитники отечества». На их площадке размещен наш консультационный пункт, где сотрудники знакомят обратившихся с услугами службы занятости. Встречи в Центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий тоже теперь будут проходить регулярно. Наша первая встреча показала, что вопросов у клиентов центра много, и мы уже приступили к их решению, – говорит заместитель директора Кадрового центра «Работа России» г. Барнаул Ирина Беседина.

Сервис для участников СВО и членов их семей здесь.

Взято отсюда