В Камне-на-Оби обустраивают сразу два парка.

В парке Победы подрядчик выкладывает брусчаткой пешеходные дорожки, готовит основание для спортивной площадки. В ближайшее время для парка закупят новые деревья с высокой приживаемостью.

Напомним, в декабре прошлого года в данном парке вновь установили скульптуру горниста. Она стояла в парке в советское время, но в конце XX века её сдали на металлолом.

В парке «Зелёный клин» рабочие расчищают заросли старых клёнов. Совсем скоро на территории появится детская площадка.