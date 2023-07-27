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В Камне-на-Оби обустраивают сразу два парка.

редактор01 mins

В парке Победы подрядчик выкладывает брусчаткой пешеходные дорожки, готовит основание для спортивной площадки. В ближайшее время для парка закупят новые деревья с высокой приживаемостью.

Напомним, в декабре прошлого года в данном парке вновь установили скульптуру горниста. Она стояла в парке в советское время, но в конце XX века её сдали на металлолом.

В парке «Зелёный клин» рабочие расчищают заросли старых клёнов. Совсем скоро на территории появится детская площадка.

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