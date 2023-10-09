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В конгрессе США заявили, что Киев мог вооружить ХАМАС для удара по Израилю

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото

Палестинское движение ХАМАС могло получить американское оружие с Украины для удара по Израилю, написала в Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.«

"Нам необходимо работать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС против Израиля. Его ввезли из Афганистана? Оно приехало с Украины? Весьма вероятно, что и то и другое", — считает политик.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что было запущено более трех тысяч снарядов. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны.

Военное крыло палестинского движения в субботу объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы” против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

Россия призвала обе стороны прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

новости Алтайский
Взято отсюда
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