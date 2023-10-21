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В Кремле ответили на вопрос о контактах с США по Ближнему Востоку

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля. Архивное фото

Россия и США не контактируют по Ближнему Востоку в двусторонних форматах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Нет. Контакты идут, естественно, в рамках Совбеза, но чисто двусторонних не было”, – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, были ли контакты между Москвой и Вашингтоном по ситуации на Ближнем Востоке.

город Горняк
Взято отсюда
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