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В Кремле прокомментировали обвинения Байдена в адрес России

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент США Джо Байден. Архивное фото

Кремль не приемлет такой тон в отношении России и президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обвинения президента США Джо Байдена в адрес России.

“Понятно, что сейчас очень волнительный, очень потенциально опасный момент международной обстановки, имеется ввиду и война на Ближнем Востоке. Он весьма эмоциональный и эмоций много в выступлениях у разных политиков, в том числе высокопоставленных политиков и государственных деятелей, но вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств и вряд ли такая риторика может быть приемлема и для нас. Мы не приемлем такой тон в отношении РФ, в отношении нашего президента”, – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Кремль реагирует на выступление президента США Джо Байдена, который “пытался провести параллели между ХАМАСом и президентом Путиным”.

новости Алтайский
Взято отсюда
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