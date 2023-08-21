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В Купянск перестал поступать газ

редактор01 mins

Минэнерго Украины: Купянск остался без газа из-за повреждения газопровода

В украинский город Купянск Харьковской области из-за повреждения газопровода перестал поступать газ. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале.

«В Харьковской области в результате боевых действий поврежден газопровод. Прекращено газоснабжение города Купянск …», — говорится в сообщении.

Без газа осталось около 4,5 тысячи абонентов. Ведутся работы по возобновлению поставок, отметили в украинском Минэнерго.

В Харьковской области также были повреждены линии электропередачи, в результате были обесточены 11 тысяч потребителей в городе Волчанск и близлежащих селах. В Кировоградской области по технологическим причинам отключались подстанция 150 кВ и две воздушные линии 150 кВ, из-за чего было на несколько часов ограничено генерацию на трех СЭС.

Ранее сообщалось, что Украина продолжает импортировать электроэнергию из-за рубежа и добилась увеличения объема поставок за одни сутки.

Ранее Минэнерго Украины сообщало, что в 418 населенных пунктах из-за боевых действий нет света.

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