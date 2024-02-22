Персональная выставка Сергея Боженко «СВОи» работает в музее «Город», она приурочена ко Дню защитника Отечества и является продолжением проекта «Защитники России», посвященного участникам специальной военной операции и волонтерам, помогающим фронту.

Сегодня выставку посетили глава города Вячеслав Франк, его сопровождали заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов, председатель комитета по культуре Валерий Паршков, директор музея «Город» Максим Калинин.

На выставке «Свои» представлена новая серия графических портрета бойцов, вернувшихся домой после ранения или окончания контракта, всего 34 работы.

Сергей Боженко:

«Я рисовал участников специальной военной операции с натуры в Центре социальной реабилитации инвалидов и участников боевых действий. Часть портретов были созданы в поездке в город Бердянск. Эта поездка произвела на меня большое впечатление. Все портреты выполнены пастелью – это мягкий материал, дающий живую линию и который позволяет очень быстро создавать на пространстве листа портретный образ. Каждый портрет – это личная история человека, защищавшего родину. Глаза, мимика, детали одежды позволили создать полный образ, оживить героев на бумаге»,- рассказал художник.

Также в экспозиции вошли предметы специальной экипировки и обмундирования, макеты оружия, специальные средства, используемые сотрудниками спецподразделений Росгвардии, письма и фотоматериалы.

Глава города Вячеслав Франк отметил, что работы выполнены на высоком уровне, он поблагодарил Сергея Боженко за проделанную работу и прекрасную возможность познакомиться через портрет с героями СВО. Также участники встречи обсудили важность таких патриотических выставок и вовлечение их в образовательный процесс.

Выставка будет работать в музее «Город» до 24 марта.

Кроме того, в музее «Город» работает выставка «Возвращая мир», посвященная 35-летию вывода войск из Афганистана.

Взято отсюда