В небе под Новосибирском заметили странный летающий объект

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Женщина сделала несколько фотографий явления, однако из-за плохого качества трудно понять, что же именно это было. Эксперт предположил, что это могло быть

Под Новосибирском в небе заметили странный горящий объект. По словам свидетельницы явления, он то поднимался вверх, то опускался, сообщает NGS.ru .

Женщина увидела неопознанный объект в ночь на 6 сентября. Она направлялась из деревни Кругликово в город Болотное. По ее словам, объект летел и иногда зависал в воздухе.

Специалист учебно-научного центра “Планетарий” при СГУГиТ предположила, что этот объект может быть китайским фонариком – их запускают по ночам. Однако из-за плохого качества фотографий сложно распознать, что именно это было.