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В Новоалтайске примут на работу электромонтёра - ГОРНЯК22
20.09.2023

ГОРНЯК22

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В Новоалтайске примут на работу электромонтёра

ГОРНЯК2201 mins

Какие актуальные вакансии есть в Алтайском крае? Смотрите в нашем видео.

В город Яровое требуется рабочий, в Барнауле ищут станочника, в Советский район ищут машиниста конвейера, в Заринск – слесаря, а в Новоалтайск – электромонтёра.

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