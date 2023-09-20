В Новоалтайске примут на работу электромонтёра - ГОРНЯК22

ОбществоВ Новоалтайске примут на работу электромонтёра ГОРНЯК2213 часов ago01 mins Какие актуальные вакансии есть в Алтайском крае? Смотрите в нашем видео. В город Яровое требуется рабочий, в Барнауле ищут станочника, в Советский район ищут машиниста конвейера, в Заринск – слесаря, а в Новоалтайск – электромонтёра. Похожее Навигация по записям Previous: Более 8 тысяч школьников Алтайского края стали участниками «5-й трудовой»Next: Началась рассылка уведомлений об уплате налогов за 2022 год Добавить комментарий Отменить ответДля отправки комментария вам необходимо авторизоваться.