В Новоалтайске примут на работу электромонтёра - ГОРНЯК22

Какие актуальные вакансии есть в Алтайском крае? Смотрите в нашем видео.

В город Яровое требуется рабочий, в Барнауле ищут станочника, в Советский район ищут машиниста конвейера, в Заринск – слесаря, а в Новоалтайск – электромонтёра.