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В петербургской филармонии задержали мужчину с листовками террористической организации

редактор01 mins

В Петербурге задержали уборщика филармонии с агитацией РДК

В Санкт-Петербурге сотрудниками полиции был задержан 25-летний молодой человек с листовками запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК). Об этом сообщает Baza.

Согласно информации издания, на трех найденных листовках у работника филармонии присутствовала агитация за вступление в ряды РДК.

Помимо того, в телефоне подозреваемого была найдена переписка с куратором, где были сведения о сборе денег на нужды Вооруженных сил Украины.

Известно, что задержанный трудился уборщиком в филармонии.

В результате мужчине теперь будет грозить уголовное дело по статье о государственной измене.

До этого стало известно, что силовики задержали уроженца Пермского края по подозрению в помощи ВСУ. По информации ведомства, сотрудник одного из российских коммерческих банков совершил денежный перевод на расчетный счет украинской кредитно-финансовой организации.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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