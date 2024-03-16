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Пластиковые окна в Горняке

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

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В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

Сегодня, 16 марта, в поселке Научный Городок, селе Гоньба и поселке Казенная Заимка проходят праздничные мероприятия, посвященные проводам зимы. 

«Широкая масленица» в Научном Городке собрала жителей поселка проводить зиму народными песнями, веселыми играми и забавами.

Для зрителей выступят творческие коллективы и солисты поселка, среди которых ансамбль русской песни «Сибирячка» и «Рябинушка».

Гости мероприятия примут участие в традиционных масленичных играх: перетягивание каната, бег в мешках, поднимание гири, а также в хороводах и танцах.

Завершится мероприятие сжиганием чучела.

Также праздничные мероприятия пройдут на территории Барнаула и в пригороде завтра, 17 марта. 

Концертно-развлекательная программа «Весна идёт – весне дорогу!» пройдет в поселке Лесном, а праздничную программу «Как на Масляной неделе» смогут посетить жители поселка Южный. 

На территории города праздничная развлекательная программа «Широкая Масленица» пройдет на площадке перед МБУК «Дом культуры «Центральный». 

Жители Октябрьского района могут принять участие в музыкально-развлекательной программе «Масленичные забавы. Как Марфушенька весну встречала» на территории парковой зоны МБУК «Дом культуры «Октябрьский». 

На праздничных мероприятиях участники смогут полакомиться румяными блинами. 

Всего в городе пройдет более 10 мероприятий.

Взято отсюда

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