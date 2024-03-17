Сегодня, 17 марта , в пригороде проходят праздничные мероприятия, посвященные проводам зимы.

Так, в Индустриальном районе в микрорайоне Спутник вблизи избирательного участка, расположенного по ул.Соловьиной, 45 организована праздничная программа «Масленица».

Праздничное настроение для жителей создает коллектив Детской школы искусств «Традиция». Они подготовили для жителей микрорайонов Спутник и Авиатор праздничное мероприятие, на котором предусмотрены песни, танцы и русские забавы.

На территории центра культуры и досуга «Индустриальный» п. Лесной, 12 проходит развлекательное мероприятие «Весна идет, весне дорогу!».

Для всех присутствующих организован концерт коллектива «Сибирячка», которые исполняют для жителей свои лучшие музыкальные номера. Для маленьких жителей поселка проводятся конкурсы, игры и викторины. По завершению праздника жители все вместе будут водить хороводы и петь песни.

В Центральном районе проводы зимы отмечают в поселках Центральном и Южном. Праздничные площадки организованы у Дома культуры «Центральный» и Дворца культуры «Южный».

Жители проводят зиму с плясками, конкурсами, играми в духе русских обрядов.

Также традиционные масляничные гуляния проходят в каждом районе города.



Взято отсюда