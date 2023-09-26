В проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику

Расходы на соцполитику в проекте бюджета на 2024 год сокращены до 21,1%

В проекте федерального бюджета на 2024 год сокращена доля расходов на национальную экономику и увеличена на оборону. Как следует из пояснительной записки к проекту бюджета, расходы на экономику составят 10,7% всех расходов, или 2,2% ВВП, что является минимумом с 2007-2008 годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные подсчеты.

В то же время доля расходов на оборону вырастет до 29,3% — это рекордно высокий показатель в новейшей истории России. В абсолютном выражении на оборону выделяется 10,7 трлн рублей.

Сокращаются и расходы на социальную политику — до 21,1% бюджета, что также минимально с 2011 года. Эксперты объясняют перераспределение средств в пользу оборонных расходов ситуацией вокруг Украины.

При этом правительство рассчитывает на рост доходов бюджета до 35 трлн рублей за счет увеличения нефтегазовых доходов и НДС. Однако эксперты отмечают, что прогноз по доходам выглядит оптимистично.

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