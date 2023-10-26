28.10.2023

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В Роскачестве рассказали, что делать в случае подорожания тура перед покупкой

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Роскачество: если тур подорожал при оформлении, можно потребовать снижения цены

В Роскачестве сообщили изданию «Лента.Ру», что, если стоимость туристической путевки увеличивается в процессе ее оформления, клиент имеет право требовать снижения цены до уровня, указанного на сайте.

Заместитель директора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков отметил, что стоимость тура и билета на рейс зависит от различных факторов, таких как сезон, спрос на определенные даты, время вылета и другие. Он также объяснил, что операторы и авиаперевозчики используют динамическое ценообразование для предотвращения исчерпания билетов на конкретные даты и обеспечения наличия свободных мест на рейсе для тех, кто не может ждать следующей даты.

Правила покупки путевок регулируются Правилами оказания услуг по реализации туристского продукта. Согласно этому документу, турагентство в качестве исполнителя обязано предоставить покупателям достоверную информацию о ценах, а договор между продавцом и покупателем должен подтверждать сделку.

Однако, если договор еще не был заключен и стороны не достигли согласия относительно цены тура, Роскачество указывает, что клиентам можно требовать снижения стоимости до уровня, указанного на сайте. Но в ответ туроператор или агент могут отказать в продаже тура. В таких случаях рекомендуется начать защищать свои права, предъявив претензию в письменной форме и имея доказательства изначально согласованной цены, такие как скриншоты, записи экрана или свидетельские показания.

Ранее власти Сочи предложили ввести курортный сбор для автотуристов.

новости Алтайский

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