В России захотели сажать в тюрьму за граффити
Коммунальщики предложили ввести понятие “граффити” в две статьи УК
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Коммунальщики предложили ужесточить наказание за граффити на зданиях.
Как пишет “РГ”, автор инициативы – оператор водоснабжения и водоотведения “Российские коммунальные системы” (РКС).
Он предлагает более четко прописать ответственность за такие художества в уголовном кодексе – в частности, определить понятие “граффити” и ввести его в две статьи.
Для авторов таких рисунков предложили сделать более серьезное наказание – исправительные работы или даже лишение свободы.
Как в России сейчас наказывают за граффити?
В РКС отметили, что по закону за испорченные здания в основном наказывают не художников, а владельцев объектов, заставляя их самих закрашивать надписи и изображения.
Авторам же таких рисунков грозит лишь мелкий штраф – от 300 до 500 рублей. В редких случаях может применяться статья о мелком хулиганстве (штраф от 500 до 1000 рублей), но в теории возможна и уголовная ответственность по статье “Вандализм”.