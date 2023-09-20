В Самарской области ребенок упал в прикрытый колодец и сломал плечевую кость - ГОРНЯК22

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По факту падения ребенка в колодец возбуждено уголовное дело. Отмечается, что инцидент повлек причинение тяжкого вреда здоровью

В Самарской области шестилетний ребенок провалился в открытый колодец. В результате падения мальчик сломал плечевую кость, сообщает Sovainfo.ru .

Инцидент произошел вечером 11 июля в селе Обшаровка. Ребенок наступил в середину покрышки колеса, лежащего на листе фанеры. Под ним находился открытый колодец. Падение повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье “оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью”. Следователи выясняют детали происшествия.

Ранее сообщалось, что днем 12 сентября в Бийске во время прогулки в детском саду на четырехлетнего мальчика упала ветка дерева. В результате случившегося мальчик получил травму ноги.