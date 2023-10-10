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В США раскрыли, какое государство возникнет на территории Западной Украины

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Львов, Украина. Архивное фото

Любое государство, которое будет создано на оставшихся территориях Западной Украины, должно быть нейтральным по отношению к России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.«”Каким бы ни было государство, которое возникнет в западной части Украины, оно должно быть нейтральным”, — подчеркнул эксперт.

Как отметил полковник, Москва никогда не позволит Вашингтону превратить соседнюю республику в плацдарм для нападения на Россию. Новая страна также не должна становиться частью военного союза под эгидой США, уточнил Макгрегор.

Лидеры НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, он включает в себя план для достижения совместимости с блоком, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры государств альянса подтвердили, что Киев вступит в военный союз, когда его члены решат, что условия соблюдены.

В Кремле сообщили, что внимательно наблюдают за ситуацией вокруг возможного принятия Украины в НАТО, и напомнили, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России.

новости Локтевский
Взято отсюда
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