Львов, Украина. Архивное фото

Любое государство, которое будет создано на оставшихся территориях Западной Украины, должно быть нейтральным по отношению к России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.«”Каким бы ни было государство, которое возникнет в западной части Украины, оно должно быть нейтральным”, — подчеркнул эксперт.

Как отметил полковник, Москва никогда не позволит Вашингтону превратить соседнюю республику в плацдарм для нападения на Россию. Новая страна также не должна становиться частью военного союза под эгидой США, уточнил Макгрегор.

Лидеры НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, он включает в себя план для достижения совместимости с блоком, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры государств альянса подтвердили, что Киев вступит в военный союз, когда его члены решат, что условия соблюдены.

В Кремле сообщили, что внимательно наблюдают за ситуацией вокруг возможного принятия Украины в НАТО, и напомнили, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России.

новости Локтевский

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