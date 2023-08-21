В США задумали назначить инспектора для контроля выделяемых Украине денег

Politico: в США хотят назначить инспектора для контроля выделяемых Украине денег

Конгресс США предложил назначить специального инспектора, в обязанности которого войдет контроль выделяемых на помощь Украине денежных средств. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

В материале указано, что главная цель данной инициативы — предотвратить разворовывание бюджета под видом поддержки Киева. При этом идея принадлежит парламентариям, представляющим Республиканскую партию. Таким образом они отреагировали на запрос Белого дома о выделении Украине очередного пакета помощи размером $24 млрд, подчеркнули авторы статьи.

«Финансовая поддержка Украины, по большей части, по-прежнему пользуется двухпартийной поддержкой. Но среди республиканцев из Палаты представителей давно существует скептицизм по поводу продолжения финансирования конфликта на Украине», — говорится в материале.

Издание добавило, что «даже проукраинские республиканцы» воздерживаются от одобрения нового курса Вашингтона в отношении украинского кризиса. Главным образом речь идет о дальнейшем финансировании.

В начале августа американский президент Джо Байден направил в конгресс запрос о выделении $13,1 млрд с целью военной поддержки Украины. Часть средств планировалось потратить на восполнение запасов Министерства обороны страны, а другую — на поставку вооружений.

Спустя несколько дней с аналогичной просьбой к парламентариям обратился государственный секретарь США Энтони Блинкен. Однако в этот раз он обозначил сумму в $24,1 млрд, также отметив необходимость вложить средства в восстановление гуманитарной и экономической сфер Украины.

Ранее помощник президента США Джек Салливан рассказал, когда власти начнут поставлять истребители F-16 на Украину.

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