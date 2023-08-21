В Свердловской области высокопоставленного полицейского будут судить за мошенничество

Дело бывшего главы управления наркоконтроля свердловского МВД передано в суд

В Свердловской области будут судить бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД Ивана Ергеледжи, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело в отношении высокопоставленного полицейского было возбуждено в начале июля, подполковник полиции был задержан при передаче полутора миллионов рублей взятки. Деньги обвиняемый якобы обещал передать посреднику для решения проблем бизнесмена, к которому с проверкой из-за незаконной рубки лесных насаждений нагрянули правоохранители.

Как установили следователи, бывший начальник управления наркоконтроля передавать взятку никому не собирался, деньги он присвоил себе.

В отношении экс-полицейского было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Обвинительное заключение направлено для рассмотрения в суд, 46-летнему подполковнику полиции может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее полицейский из Ставрополя обещал закрыть уголовное дело за взятку в 2,5 млн рублей.

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