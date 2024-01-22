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В УМВД России по городу Барнаулу подвели итоги работы за 2023 год

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В УМВД России по городу Барнаулу подвели итоги работы за 2023 год

В УМВД России по городу Барнаулу подвели итоги работы за 2023 год

В УМВД России по городу Барнаулу подвели итоги работы за 2023 год

В УМВД России по городу Барнаулу подвели итоги работы за 2023 год

В УМВД России по городу Барнаулу подвели итоги работы за 2023 год

В УМВД России по городу Барнаулу подвели итоги работы за 2023 год

В УМВД России по городу Барнаулу подвели итоги работы за 2023 год

В УМВД России по городу Барнаулу подвели итоги работы за 2023 год

В УМВД России по городу Барнаулу подвели итоги работы за 2023 год

В УМВД России по городу Барнаулу подвели итоги работы за 2023 год

В УМВД России по городу Барнаулу подвели итоги работы за 2023 год

В УМВД России по городу Барнаулу подвели итоги работы за 2023 год

В УМВД России по городу Барнаулу подвели итоги работы за 2023 год

В УМВД России по городу Барнаулу подвели итоги работы за 2023 год

В УМВД России по городу Барнаулу подвели итоги работы за 2023 год

В актовом зале УМВД состоялось совещание по итогам оперативно-служебной деятельности барнаульской полиции за 2023 год.

Итоговое мероприятие открыл начальник УМВД России по городу Барнаулу полковник полиции Александр Майдоров. В работе совещания приняли участие: заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк, прокурор города Барнаула старший советник юстиции Максим Маковеев, заместитель начальника ОВО по городу Барнаулу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю» подполковник полиции Евгений Тумаков, заместитель председателя Общественного совета при УМВД Роман Ильин, руководители служб и подразделений УМВД.

Александр Майдоров доложил о результатах оперативно-служебной деятельности УМВД России по городу Барнаулу за 2023 год, обозначил цели и задачи на предстоящий период 2024 года.

На заседании также выступили руководители служб и подразделений городского Управления МВД по курируемым направлениям служебной деятельности. Особое внимание было уделено рассмотрению и анализу ряда служебных вопросов, требующих оперативного решения и контроля со стороны стражей правопорядка.

В ходе мероприятия сотрудникам, достигшим высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, были вручены почетные грамоты, благодарственные письма, ценные подарки. 

Взято отсюда

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