Певица Анастасия Негода рассказала MSK1.RU о самочувствии артиста

В понедельник, 18 декабря, стало известно о смерти 29-летнего танцора Дмитрия Красилова, который стал известным благодаря съемкам в клипе группы Little Big на песню Uno. О случившемся пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Близкая подруга танцора, певица Анастасия Негода рассказала нашим коллегам из MSK1.RU, что буквально вчера виделась с Дмитрием Красиловым на премьере фильма «Новогодний ол инклюзив» (12+). По ее словам, артист не жаловался на здоровье, а шутил и смеялся.

— Я только что узнала и до сих пор не верю. Кажется, что это всё — какая-то шутка и неправда. Надеюсь, что кто-нибудь напишет, что это просто ошибка. Мы вместе работали на канале «МУЗ-ТВ» и вчера вместе были на премьере фильма. Он, как обычно, шутил. Мы даже записали новогоднее поздравление. Дима со всеми своими фанатами сфотографировался, был очень веселый и бодрый, — поделилась с MSK1.RU Негода.

По словам Анастасии Негоды, с премьера фильма она ушла раньше, а Дмитрий Красилов остался в кинотеатре. Как он возвращался домой, певица не знает.

— Думаю, что фильм до конца досмотрел. А что потом было дальше — уже не знаю. Он вообще не жаловался [на проблемы с сердцем]. Он был веселым и бодрым, как обычно. Раздавал подарки и конфеты. Дима очень добрый и позитивный человек, душа компании, — добавила певица.

Как пишет Baza, предварительной причиной смерти Дмитрия Красилова стала острая сердечная недостаточность.

Первым о пропаже артиста забил тревогу его директор Андрей Наконечный. Мужчина пытался дозвониться до Дмитрия со вчерашнего вечера, но тот не брал трубку. В разговоре с корреспондентом MSK1.RU директор артиста отказался комментировать его смерть.

Ранее мы рассказывали о первых подробностях смерти Дмитрия Красилова.

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28.12.2023