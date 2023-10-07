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ВЦИОМ: 79 процентов россиян поддерживают Путина на посту президента

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент России Владимир Путин. Архивное фото

Больше половины россиян (79%) считают, что президент России Владимир Путин подходит на должность президента страны лучше, чем другие политики, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно приведенным данным, по мнению 72% граждан, Владимир Путин много делает для страны и людей, еще 21% не разделяет этой точки зрения.

Три четверти россиян убеждены в способности Владимира Путина обеспечить стабильность в стране (74%) и ее развитие (74%). Противоположного мнения придерживаются 18% и 19% опрошенных соответственно.

Кроме того, согласно результатам опроса, 89% жителей России ответили, что Владимир Путин — спокойный, 87% — активный, энергичный, 86% — волевой, решительный, еще 80% — мудрый. Почти три четверти (74%) опрошенных характеризуют российского лидера как честного, порядочного, 73% — справедливого, 72% россиян отмечают его умение слушать и уважать мнение других людей.

Взято отсюда
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