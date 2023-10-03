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Вдова погибшего барнаульского бортмеханика рассказала о последних днях его жизни

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: unsplash.com

Девушка призналась, что после гибели мужа она учится жить заново и “не уходить в себя”. В этом ей помогают друзья и сослуживцы мужа

Супруга барнаульского бортмеханика Никиты Кирьянова, погибшего в августе этого года при угоне вертолета Ми-8 на Украину, рассказала, что всего за четыре дня до гибели он отдыхал с членами экипажа, и все было хорошо, сообщает ” Лента.ру ” со ссылкой на телеграм-канал Baza .

Кирьянов поделился с женой видео совместного с товарищами отдыха, на котором он вместе с Максимом Кузьминовым и штурманом Хушбахтом Турсуновым вместе веселятся на природе. Никто из членов экипажа тогда даже не подозревал о намерениях Кузьминова.

Кузьминов, как я понимаю, психологически проработал ребят, если можно так сказать. Тот же штурман Хушбахт обнимал этого командира, говорил, что он мужик и так далее. Максим просто втёрся к ним в доверие. Вот они отдыхают, а через четыре дня он везёт их на смерть“, – сказала супруга Никиты Кирьянова Натали.

Во время последнего телефонного разговора с женой Кирьянов говорил, что экипаж готовится к полету на территории России. Тогда Кузьминов направил самолет в сторону Украины. Остальные члены экипажа не знали о его плане и отказались сдаваться.

О пропаже вертолета, со слов супруги погибшего, ей никто не сказал. Девушка заподозрила неладное после того, как не смогла дозвониться до мужа. Тогда сослуживцы парня заверили, что все в порядке, а через некоторое время знакомые поделились слухами о пропаже вертолета.

Пока велись поиски, жена Кирьянова связалась с супругой Хушбахта Фарзоной. Показывать тела убитых членов экипажа женщинам не стали из-за сильных повреждений. Опознавать мужа вдове пришлось по родинкам и шрамам.

Погибших членов экипажа посмертно наградили орденами Мужества.

Напомним, российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет ВКС России и улетел на Украину. Предварительно, пилот вылетел с двумя членами экипажа на борту. Позже на пресс-конференции в Киеве летчик сам рассказал, что принял решение о побеге после переговоров с представителями украинских спецслужб. По его словам, ему пообещали новые документы, безопасность и вознаграждение.

Взято отсюда
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