Вечерний выпуск новостей за 26 июля 2023 года

Смотрите программу «Вести Алтай» на телеканале «Россия 24» по будням в 21.30.

Сегодня в выпуске:

50 миллиардов рублей – такие инвестиции получит алтайский туризм в ближайшие пять лет. Сферы отдыха и гостеприимства обсудили сегодня премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор края Виктор Томенко. Встреча прошла в Республике Алтай;

Готовность алтайских бойцов пресекать деятельность диверсионно-разведывательных групп оценивали сегодня в Калманском районе: там провели учения сил Росгвардии;

«Это по любви и надолго» – так о работе на новом месте отозвался назначенный главный режиссёр театра драмы Георгий Цнобиладзе. Какие изменения он хотел бы видеть в репертуаре?

Озеро Колыванское может попасть на большой экран. Российские кинематографисты завершили тур по красотам Алтая и присмотрели места, где хотели бы снять кино.

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Галина Сиуха