Вечерний выпуск новостей за 27 октября 2023 года

Смотрите программу «Вести Алтай» на телеканале «Россия 24» по будням в 21.30.

Сегодня в выпуске:

Алтайский фермер выращивает урожай в условиях, приближенных к природным. Как многолетний покров соломы помогает экономить на топливе и увеличивать прибыль?

В Алтайском крае по нацпроекту и краевой программе продолжают открывать новые ФАПы. Очередной уже принимает пациентов в селе Россоши. Как теперь будут лечить?

Алтайские бодибилдеры отправились в Киргизию на Кубок мира. Сколько медалей они рассчитывают привезти домой с главных соревнований планеты?

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Игорь Шиповалов

Взято отсюда

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