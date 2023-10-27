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Вечерний выпуск новостей за 27 октября 2023 года

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Смотрите программу «Вести Алтай» на телеканале «Россия 24» по будням в 21.30.

Сегодня в выпуске:

  • Алтайский фермер выращивает урожай в условиях, приближенных к природным. Как многолетний покров соломы помогает экономить на топливе и увеличивать прибыль?
  • В Алтайском крае по нацпроекту и краевой программе продолжают открывать новые ФАПы. Очередной уже принимает пациентов в селе Россоши. Как теперь будут лечить?
  • Алтайские бодибилдеры отправились в Киргизию на Кубок мира. Сколько медалей они рассчитывают привезти домой с главных соревнований планеты?

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    Игорь Шиповалов

    Взято отсюда
    новости Алтайский

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