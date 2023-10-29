Вертолет совершил экстренную посадку в Ненецком автономном округе

Вертолет Ми-8 с 16 пассажирами экстренно сел в Ненецком автономном округе

Вертолет Ми-8 АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» совершил экстренную посадку в Ненецком автономном округе. Предварительно, из-за отказа одного из двигателей, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Вертолет с 16 пассажирами и тремя членами экипажа 29 октября выполнял рейс по маршруту Нарьян-Мар — посадочная площадка, но у месторождения им. А. Титова у него произошел отказ левого двигателя. Несмотря на поломку, воздушному судну удалось благополучно приземлиться в пункте назначения.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства и техническое состояние вертолета. Проводится проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с аварийной ситуацией, добавили в транспортной прокуратуре.

В августе сообщалось, что вертолет Ми-8 упал в Челябинской области в районе поселка Прудный.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

Горняк22



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