Сегодня, 5 марта, глава города Вячеслав Франк в соответствии с Уставом городского округа – города Барнаула представляет депутатам Барнаульской городской Думы ежегодный отчет о результатах деятельности за 2023 год.

На заседании Барнаульской городской Думы присутствуют депутаты Государственной Думы, представители Правительства Алтайского края, депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания, Почетные граждане города Барнаула, руководители религиозных и национально-культурных объединений, представители силовых структур, общественных организаций, руководители администрации города и администраций районов.

В начале своего доклада Вячеслав Франк отметил, что 2023 год был для Барнаула сложным, но и знаменательным, наполненным важными событиями.

«Барнаул – это прежде всего люди, добросовестно работающие на предприятиях, в больницах и школах. Это предприниматели, строители, воспитатели, все, кто вносит свой вклад в развитие нашего города и края. Особая роль сегодня у военных. Они – герои нашего времени, с оружием в руках вставшие на защиту национальных интересов России».

Глава Барнаула отметил, что очень важно обеспечить нашим воинам надежный тыл, принимать участие в жизни их родных и близких. С первых дней спецоперации горожане активно помогают нашим бойцам и жителям новых территорий. Барнаульцы по зову сердца направляют в зону СВО продовольствие, оборудование и технику.

Обращаясь к депутатам, Вячеслав Франк отметил новые решения вопросов социального благополучия жителей и улучшения демографической ситуации, озвученные Президентом Владимиром Путиным в Послании к Федеральному Собранию.

«На перспективные изменения в экономике и социальной сфере нацелены сразу пять новых национальных проектов. Инициативы Президента дадут возможность регионам и городам вывести важные сферы нашей жизни на более качественный уровень. Это касается переселения из аварийного жилья, ремонта дорог, школ и детских садов, обновления общественного транспорта, благоустройства и многого другого. Наша общая цель – быть готовыми выполнить задачи, поставленные Президентом».

Глава города выразил благодарность Губернатору Виктору Томенко и председателю АКЗС Александру Романенко за поддержку и участие в решении важных социально-экономических вопросов:

«В ежедневной работе администрация Барнаула чувствует поддержку и живое участие Губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко, председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания Александра Алексеевича Романенко, всегда находится в конструктивном диалоге с Правительством края, сенаторами и депутатами. От лица всех горожан выражаю вам искреннюю благодарность за сотрудничество!».

Также Вячеслав Франк отметил, что с учетом новых предпосылок к улучшению демографической ситуации, в краевой столице на достижение национальных целей и развитие человеческого капитала направлен весь комплекс социально-экономических мер. Реализуются национальные и региональные проекты, муниципальные программы. Дополнительным стимулом развития в 2024 году, объявленном годом семьи, станет продление Президентом действия национальных проектов.

Взято отсюда