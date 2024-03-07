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Вячеслав Франк и Даниил Бессарабов обсудили перспективы участия Барнаула в новых национальных проектах, инициированных Президентом

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Вячеслав Франк и Даниил Бессарабов обсудили перспективы участия Барнаула в новых национальных проектах, инициированных Президентом

Вячеслав Франк и Даниил Бессарабов обсудили перспективы участия Барнаула в новых национальных проектах, инициированных Президентом

Вячеслав Франк и Даниил Бессарабов обсудили перспективы участия Барнаула в новых национальных проектах, инициированных Президентом

Глава города Вячеслав Франк и депутат Государственной Думы Даниил Бессарабов обсудили перспективы участия Барнаула в новых национальных проектах, инициированных Президентом России Владимиром Путиным в ежегодном Послании Федеральному Собранию страны.

По словам главы краевой столицы, в администрации города уже ведется работа по подготовке к участию в новых нацпроектах.

«Наша задача принять участие в каждом из них. Забота о семьях и старшем поколении, решение кадровой проблемы, работа с молодежью, внедрение передовых технологий всегда были и будут приоритетными направлениями нашей работы. Мы предпримем максимум усилий, чтобы привлечь федеральное финансирование в эти сферы», – подчеркнул Вячеслав Франк.

Даниил Бессарабов отметил, что Послание Президента – это, по сути, план развития страны на ближайшие годы. Депутатам Госдумы также предстоит большая работа по созданию нормативной базы для реализации инициатив Президента России. 

Кроме того, Даниил Бессарабов подчеркнул, что городская власть всегда активно взаимодействовала с депутатским корпусом по решению значимых для краевой столицы вопросов.

«Я убежден, шанс на дальнейшее развитие Барнаула – это всеобъемлющее участие в новых нацпроектах, объявленных Президентом в ходе своего послания. Именно на этом должны быть сосредоточены наши общие усилия в текущем году».

Также Вячеслав Франк и Даниил Бессарабов обсудили прошедший отчет главы Барнаула.

Взято отсюда

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