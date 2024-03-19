Сегодня, 19 марта, в администрации города глава города Вячеслав Франк и руководитель Филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Алтайскому краю Владимир Мидонов подписали соглашение о сотрудничестве между Филиалом фонда и Администрацией города Барнаула.

С момента создания фонда, в Барнауле ведётся совместная работа по поддержке участников специальной военной операции и оказанию помощи их семьям. Подписание соглашения о сотрудничестве между Филиалом фонда и Администрацией города Барнаула позволит развивать партнерские отношения в рамках помощи семьям участников СВО по направлениям деятельности в сфере: образования, культуры, физической культуры и спорта, оказания социальной поддержки и др.

Глава города Вячеслав Франк отметил, что подписание соглашения позволит усовершенствовать уже выстроенный механизм взаимодействия между фондом и администрацией города в решении вопросов оказания помощи и поддержки участникам специальной военной операции и их семьям.

«У нас уже есть положительный опыт совместной работы в решении этих вопросов. На базе администрации города работает комиссия по оказанию помощи семьям участников специальной военной операции. Работа в этом направлении будет продолжена совместно с фондом «Защитники Отечества».

Руководитель фонда «Защитники Отечества» Владимир Мидонов поблагодарил главу города и администрацию города за совместную плодотворную работу. Он отметил, что город Барнаул – это первый муниципалитет, подписавший соглашение с фондом:

«Подписание соглашения – это результат нашего сотрудничества и обобщение положительного опыта работы. Оно будет способствовать более оперативному решению вопросов оказания поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. К ним относится, в том числе: оказание бесплатной юридической помощи, защита законных прав и интересов участников СВО и членов их семей, разработка, согласование, реализация совместных проектов и мероприятий, направленных на повышение качества жизни участников СВО и членов их семей».

Фото Михаила Полубедова, “Вечерний Барнаул”

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