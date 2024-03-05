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Вячеслав Перерядов: «Нас объединяет общее видение проблем и их решения»

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Вячеслав Перерядов: «Нас объединяет общее видение проблем и их решения»

Вячеслав Перерядов: «Нас объединяет общее видение проблем и их решения»

Вячеслав Перерядов: «Нас объединяет общее видение проблем и их решения»

В своем выступлении руководитель фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав Перерядов отметил, что отчет главы – это в первую очередь подведение итогов совместной работы исполнительной и представительной власти: 

«Нас объединяет общее видение проблем и их решения, а значит, и общая ответственность за полученный результат».

Вячеслав Перерядов отметил, что основные задачи, поставленные перед администрацией города в 2023 году, выполнены: 

– своевременно открыто движение по мосту на проспекте Ленина;

– начато реформирование системы городского пассажирского транспорта;

– досрочно завершен этап федеральной программы по расселению жилья, признанного аварийным до 2017 года.

По словам руководителя фракции «Единая Россия», в городе организована системная работа по поддержке наших бойцов, находящихся в зоне СВО и членов их семей:

«Мы сформировали настоящую команду. В ней люди разного возраста, с разными политическими взглядами, но объединенные одной целью – сделать все возможное и приблизить нашу Победу! Депутаты, общественники, представители власти, бизнеса, школьники и даже воспитанники детских садов, каждый участвует в этой работе!».

Вячеслав Перерядов высоко оценил совместную работу администрации и депутатов в реализации национальных и региональных проектов и от имени фракции поблагодарил администрацию и всех жителей краевой столицы за работу, в результате которой социально-экономическая ситуация в городе остается стабильной.

Взято отсюда

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